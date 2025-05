Drama u Baselu: Izraelska pjevačica koja je preživjela masakr suočila se sa salvom mržnje

U četvrtak, tijekom pretpremijere, šest propalestinskih prosvjednika s palestinskim zastavama prekinulo je događaj. Iako su zastave dopuštene u areni St. Jakobshalle, postoje ograničenja glede njihove veličine, pa su prosvjednici ubrzo udaljeni iz dvorane.

Izraelska delegacija napadnuta

U nedjelju, tijekom svečane parade otvaranja Eurovizije, izraelska televizijska delegacija podnijela je pritužbu EBU-u i švicarskoj policiji, tvrdeći da ih je jedan prosvjednik fizički napao i pljunuo prema izaslanstvu.

Yuval Raphael je na sve to odgovorila: „Ponekad je bilo zastrašujuće, čak i neugodno, ali to me podsjeća zašto sam ovdje – da širim ljubav i donesem ponos svojoj zemlji.“

Zbog intenzivne političke pozornosti i osobne priče koju nosi, Raphaelina pjesma New Day Will Rise trenutno se nalazi među favoritima za pobjedu, prema podacima kladionica.

Eurovizija je već isključivala neke zemlje

Podsjetimo, u prijašnjim godinama Eurovizija je već isključivala pojedine države – Bjelorusija je diskvalificirana 2021. zbog politički obojene prijave, dok je Rusija izbačena godinu dana kasnije zbog invazije na Ukrajinu.

Ranije ovog mjeseca, glavni ravnatelj irske nacionalne televizije RTÉ, Kevin Bakhurst, također je pozvao EBU na raspravu o uključivanju Izraela, istaknuvši da je „zgrožen aktualnim događajima na Bliskom istoku i užasnim posljedicama za civile u Gazi, kao i sudbinom izraelskih talaca“.

Direktor Eurovizije Martin Green izjavio je da organizacija razumije „zabrinutost i duboko ukorijenjena stajališta u vezi s trenutačnim sukobom na Bliskom istoku“, ali je naglasio kako je odgovornost članica EBU-a da osiguraju da Eurovizija ostane „univerzalni događaj koji promiče povezanost, raznolikost i inkluziju putem glazbe“.