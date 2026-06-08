Drama nakon izbora na Kosovu: 'Priština opet krade mandat iz ruku srpskog naroda'

Na kosovskim izborima, trećim prijevremenim u posljednjih 16 mjeseci, sudjelovale su tri koalicije, 17 stranaka i jedan neovisni kandidat. Izbore je obilježila velika apstinencija i izlaznost od samo 36,88 posto od ukupno 1.959.962 birača, što je oko osam posto manje nego na prethodnim izborima. Najveća izlaznost je bila u srpskim sredinama, oko 50 posto, javila je Radio-televizija Srbije (RTS).

Član Predsjedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je za beogradsku provladinu komercijalnu televiziju Pink da je Srpska lista osvojila 42.166, odnosno više glasova nego na prethodnim parlamentarnim izborima i da je u srpskim sredinama ima skoro 13 puta više glasova nego stranka Za slobodu pravdu i opstanak sunarodnjaka Nenada Rašića.

Simić je ustvrdio da se "ponovo vidi namještanje" albanske strane da se Rašiću dodaju glasovi u općinama u kojima skoro da nema Srba i da vlast u Prištini "ponovno krade mandat iz ruku srpskog naroda" i "poklanja ga Rašiću", kojeg Srpska lista naziva "Kurtijevim Srbinom", implicirajući da je naklonjen vlasti premijera u tehničkom mandatu Albina Kurtija.