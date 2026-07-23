Loše vijesti za vozače: Ponovno poskupljuje gorivo

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, prema trenutnom modelu izračuna, Eurosuper bi trebao poskupiti za devet centi po litri, pa bi mu cijena trebala iznositi 1,63 eura.

Vozači koji koriste Eurodizel, trebaju se pripremiti na još veći šok. Cijena bi mu trebala poskupiti za čak 20 centi, što bi novu cijenu gurnulo na 1,79 eura.