neslužbene cijene

Loše vijesti za vozače: Ponovno poskupljuje gorivo

M.Či.

23.07.2026 u 18:20

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

U utorak će vozače na benzinskim postajama diljem Hrvatske dočekati nove cijene goriva.

Kako doznaje Dnevnik Nove TV, prema trenutnom modelu izračuna, Eurosuper bi trebao poskupiti za devet centi po litri, pa bi mu cijena trebala iznositi 1,63 eura.

Vozači koji koriste Eurodizel, trebaju se pripremiti na još veći šok. Cijena bi mu trebala poskupiti za čak 20 centi, što bi novu cijenu gurnulo na 1,79 eura.

vezane vijesti

Najviše bi trebala porasti cijena plavog dizela, za čak 22 centa, što bi značilo da će litra tog goriva stajati 1,24 eura.

Konačne cijene i eventualne korekcije trebala bi odrediti Vlada na telefonskoj sjednici.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
mito i korupcija

mito i korupcija

Tko je uhićeni Damir Šegota? Bivši hokejaš bio je na Pavlekovom popisu
predsjednik u promini

predsjednik u promini

Milanović: 'Državni poslovi vode se sebično. Znamo kako je izgledalo kad su Hrvatsku vodili Hitlerovi saveznici'
DONEDAVNI ČLAN

DONEDAVNI ČLAN

Branko Kolarić otkrio zašto je napustio SDP: 'Nakon toga je za mene sve krenulo nizbrdo'

najpopularnije

Još vijesti