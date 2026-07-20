Nova afera Snežane Paunović: 'Čistila' bi Kosovo, ali joj je otamo došlo 146.000 eura

Srpska ministrica državne uprave i lokalne samouprave, Snežana Paunović nastavila je primati plaću kao v.d. direktorica Apotekarske ustanove Peć sve do 15. travnja prošle godine, iako je na njen zahtjev ustanova ugašena 7. listopada 2021. godine

Srpska ministrica državne uprave i lokalne samouprave, Snežana Paunović sablaznila je prije nekoliko tjedana regionalnu, pa i europsku javnost izjavom da bi etnički očistila Kosovo 1998. godine da je bila na mjestu Slobodana Miloševića. Dok je vlasti u Srbiji brane, Radio Slobodna Europa otkriva kako je četiri godine primala plaću nepostojeće tvrtke. Naime, Paunović je bila narodna zastupnica, ali i direktorica Apotekarske ustanove Peć na Kosovu, koja je ugašena 7. listopada 2021. Ministricom je postala 15. travnja 2025., kad je prestala po sili zakona biti vršiteljica dužnosti direktorice nepostojeće ljekarne. To pokazuju izvještaji o prihodima i imovini, koje je Paunović sama podnijela Agenciji za sprječavanje korupcije, što joj je zakonska. Nijedna od nadležnih institucija, pa ni sama ministrica, nije odgovorila na medijska pitanja o ovom slučaju.

Zaposlio ju Dačić U izvješću za 2025., Paunović je navela da je 11 godina, od 16. travnja 2014. do 15. travnja 2025., bila na čelu Apotekarske ustanove Peć. Za to je primila oko 146.000 eura plaće. Odluku o njenom zaposlenju je potpisao njen stranački šef Ivica Dačić. Ova je informacija sporna ne samo zbog toga što spomenuta ustanova ne postoji, već i zato što ne postoje financijski izvještaji, pa ni lista s brojem zaposlenih. Uz to, sjedište ustanove je bilo u Goraždevcu, selu sa srpskom većinom nedaleko od Peći. "Imali su samo najosnovnije lijekove, ali su mještani Goraždevca lijekove na recept uglavnom podizali u Kosovskoj Mitrovici", naveo je novinar Radija Goraždevac, Damjan Portić dodajući da čelnici Apotekarske ustanove ništa nisu učinili po tom pitanju. Nakon gubitka službene vlasti na Kosovu 1999. godine, Srbija je zadržala niz javnih poduzeća i ustanova pod svojim okriljem te osnovala nove lokalne institucije. Srpske obrazovne i zdravstvene ustanova na Kosovu i dalje funkcioniraju kao paralelni sustav u kojem ih Beograd po vlastitom nahođenju otvara, zatvara i imenuje njihove čelnike.

Plaće uredno stizale Zanimljivo, ministrica Paunović je spomenutog 7. listopada 2021. kao v.d. direktorica Apotekarske ustanove Peć podnijela zahtjev za ukidanjem, navodeći da se ona briše iz registra odlukom Vlade Srbije, jer je osnovana Apotekarska ustanova u Kosovskoj Mitrovici. Unatoč tome, Paunović je i dalje nastavila uredno primati plaću. Tako je u izvješćima Agenciji za sprječavanje korupcije tijekom 2023. i 2024. godine prijavljivala da kao v.d. direktorice prima mjesečnu plaću od 131.000 dinara (oko 1110 eura). Ali, to nije sve! Prema vlastitim priznanjima beogradskim medijima, Paunović na Kosovu nije bila od 2022. godine.