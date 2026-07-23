Ryanair objavio zimski red letenja: 140 novih ruta diljem Europe, evo kamo možete iz Hrvatske

Iz kompanije ističu kako će putnici imati još veći izbor destinacija, bilo da traže sunčane zimske odmore, skijaške destinacije, božićne sajmove ili vikend izlete u europske gradove.

Nova zimska mreža obuhvaća letove u 35 europskih zemalja, a uključuje i više od 140 potpuno novih ruta , čime Ryanair dodatno proširuje svoju ponudu za putnike koji planiraju putovanja tijekom hladnijeg dijela godine.

Zimski red letenja za 2026. godinu već je dostupan za rezervacije putem službene internetske stranice i mobilne aplikacije Ryanaira.

Očekuje se da će novi red letenja dodatno povećati broj putnika tijekom zimske sezone te ponuditi još više mogućnosti za povoljna putovanja diljem Europe.

Iz Hrvatske za...

Iako još nije vidljiv zimski red letenja za sve destinacije, trenutno su u ponudi letovi iz Zagreba za Italiju, Njemačku, Francusku, Švicarsku, Irsku, Veliku Britaniju, Maltu i Španjolsku.

Dubrovnik će tijekom zime Ryanairovim letovima biti povezan s Poljskom, Irskom i Velikom Britanijom.

Za sad nema podataka o letovima Ryanaira iz Zadra i Rijeke u zimskom periodu.