Pokret Samoopredjeljenje uvjerljivo vodi na parlamentarnim izborima na Kosovu

Izlazna anketa koju je u nedjelju provela televizija Pipos za Klan Kosova prethodno je pokazala da pokret Samoopredjeljenje vodi na izborima s 42,3 posto, prenio je Reuters.

Prema prvim procjenama Samoopredjeljenje je, unatoč visokoj apstinenciji na izborima, ostvarilo uvjerljivu pobjedu, no prema izlaznim anketama taj je rezultat znatno niži od onog ostvarenog na prošlim izborima kada je osvojilo 51 posto.

Prema anketama koje su objavila tri glavna medija u zemlji, Samoopredjeljenje neće moći samostalno formirati sljedeću vladu, navodi agencija France Presse.