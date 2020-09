Dosad je u Hrvatskoj koronavirusom zaraženo samo 134 radnika u trgovinama, pogledajte zašto

Od početka epidemije u Hrvatskoj je od koronavirusa oboljelo 134 trgovaca, a 538 ih je moralo u samoizolaciju, što je iznimno mali broj s obzirom na to da je u trgovinama na veliko i malo u kolovozu bilo zaposleno 204.512 osoba

To znači da je tijekom epidemije koronavirusa u Hrvatskoj oboljelo svega 0,07 posto zaposlenih u trgovini, dok je u samoizolaciji završilo njih 0,3 posto. Kada se broj oboljelih osoba zaposlenih u trgovini usporedi s općom populacijom u kojoj je dosad bilo 15.136 oboljelih, ispada da je njihov udio 0,8 posto, objavio je Jutarnji list .

Zanimljiva je to činjenica, s obzirom na to da su radnici u trgovinama u stalnom kontaktu s velikim brojem ljudi u zatvorenim prostorima. Epidemiolozi smatraju da je razlog - nošenje zaštitnih maski. Naime, kako podsjeća ovaj dnevni list, radnici u trgovinama počeli su nositi zaštitne maske preko lica i prije nego su one postale obavezne u trgovinama, a važno je naglasiti i da ih većina njih nosi pravilno, znači preko usta i nosa.

Epidemiolozi zato i navode trgovce kao primjer toga da zaštitne maske uistinu štite od zaraze i da se epidemija može držati pod kontrolom ako se prati nekoliko osnovnih pravila - maske, higijena i fizička distanca. Jutarnji navodi i kako je od početka epidemije mali broj oboljelih bio i među frizerima, svega 51, dok ih je u samoizolaciji završilo 225, te taksista, kod kojih su zabilježena četiri slučaja obolijevanja i 18 njih koji su završili u samoizolaciji.