Fuchs ima poruku za poslodavce, ali i roditelje: Ako učenik odbije nositi masku iz škole ga mogu poslati kući

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs otkrio je u Intervjuu tjedna Media servisa hoće li se sankcionirati učenici i nastavnici koji ne budu nosili maske, kako će funkcionirati online nastava, hoće li biti dodatnih zapošljavanja, a komentirao je i masovne pritiske roditelja na obiteljske liječnike zbog ispričnica

Objavljene su detaljne upute što za nastavnike što za učenike, a što ako bude učenika ili nastavnika koji će odbijati nositi maske u situacijama u kojima su obavezne? Na pitanje hoće li biti sankcija, Fuchs je rekao da je to u ingerenciji nastavnika, odnosno ravnatelja. 'Prvo će obavijestiti roditelje, može poslati dijete kući, obaviti razgovore. To je put i pedagoška mjere koju treba primijeniti', rekao je ministar za Media Servis.

'Dogovoreno je da će o tome obavijestiti škole i ravnatelji i oni će to sigurno vrlo brzo učiniti', rekao je Fuchs.

Ponedjeljak je pred vratima, školama su ponuđena tri modela održavanja nastave: u učionicama, na daljinu i kombinirani model. Ministar kaže da nema povratnu informaciju koliko je škola odabralo koji model, no tu informaciju nemaju ni mnogi roditelji.

'Mi smo uputili dopis gdje smo zatražili da se definiraju rizične bolesti i stanja, ne samo kod djece, nego i kod nastavnika i to se onda spušta prema liječnicima primarne zdravstvene zaštite', rekao je Fuchs.

Mnogi su roditelji stvorili pritisak na obiteljske liječnike i traže ispričnice za djecu koju ne žele poslati u škole, stoga liječnici traže preciziranje kriterija tko je i zašto rizična skupina i kome dati ispričnicu. 'Ne definira Ministarstvo znanosti rizične skupine, simptome i bolesti, to je medicinska kategorija', rekao je ministar.

Ako dijete završi u samoizolaciji ili škola odabere model da mora pohađati nastavu na daljinu, u tom slučaju jedan od roditelja će morati ostati doma. Na pitanje što ako poslodavci budu neumoljivi i ne dozvole tu opciju, ministar kaže da je to ide kroz sustav zdravstvene zaštite. 'Ista stvar kao i da je jedan od supružnika pozitivan i da se drugom odredi samoizolacija. To je regulirano i ne mogu poslodavci ići kontra zakonskih propisa. Nadam se da neće', rekao je.

Iako su upute opširne, uvijek ima situacija oko kojih roditelji i nastavnici traže odgovore, a nisu na papiru. Što ako jednu obitelj čini više učenika i ako jedan završi u samoizolaciji - znači li to da će se izolirati sva djeca? 'Kontakt kontakta nije izolacija. Ako je dijete poslano kući u izolaciju jer se nalazilo u određenom okruženju gdje je netko bio pozitivan, onda se kontakt kontakta ponaša normalno. Druga je stvar ako je dijete bilo pozitivno, a obitelj je sa više članova, onda su svi u izolaciji', rekao je Fuchs.

Kako se početak školske godine približava, tako su i nastavnici sve glasniji sa svojim problemima. Mnoge muči što će biti s online nastavom, odnosno hoće li neki morati ujutro biti u školi pa popodne raditi na nastavi na daljinu. Fuchs kaže da se sve može organizirati da ne bude dodatnog opterećenja nastavnika. 'Iako će njih biti, ali to treba razmotriti od slučaja do slučaja. Ima škola koje su tehnički i tehnološki dobro opremljene da mogu čak održavati nastavu uživo. Profesor može u školi predavati, a onaj dio učenika koji je izvan škole može to pratiti na svojim računalima', kazao je ministar.

Dodao je da će tražiti dodatno zapošljavanje ako situacija to bude zahtjevala. Također je potvrdio da su nastavnicima poslali preporuke da se u slobodno vrijeme ponašaju odgovorno i da svjesno ne idu na velika okupljanja ili u klubove gdje se izlažu riziku zaraze pa samim tim kasnije i učenike. 'Ako je netko bio u nekoj od tih situacija, bilo bi dobro da se nakon nekog vremena odu testirati. Apeliram da se svi odgovorno ponašaju koliko je moguće, da ne idu na mjesta gdje su velika okupljanja', rekao je Fuchs.

Što se tiče pedagoške godine u vrijeme korone, Fuchs je pohvalio sve vrtiće da za sad sve funkcionira odlično. Ipak, u javnosti je odjeknula vijest o malom Šimunu, 100-postotnom invalidu, kojemu je vrtić Maslačak u Županji uskratio upis uz obrazloženje da je za dječaka potrebna posebna skrb, što nije navedeno u liječničkoj dokumentaciji. Roditelji su se, između ostaloga, javili i Ministarstvu obrazovanja. Na pitanje u kojoj je to fazi, Fuchs je kratko i zadovoljno rekao: 'Došao je taj upit, to je riješeno i mali Šimun ide u vrtić. Ako već danas nije krenuo, onda će sutra.'