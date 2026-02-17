afera solari

DORH pokrenuo izvide protiv krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara

M. Šu.

17.02.2026 u 20:04

Željko Kolar
Željko Kolar Izvor: Pixsell / Autor: Josip Mikacic/PIXSELL
Bionic
Reading

Pokrenuti su izvidi protiv krapinsko-zagorskog župana Željka Kolara, potvrđeno je to Dnevniku Nove TV.

Državno odvjetništvo provjerava SDP-ovog župana zbog 'afere solari' i sumnje u pogodovanje investitoru, javlja Nova TV.

Mediji su već izvještavali o problemima vlasnika poljoprivrednih zemljišta u Zagorju, koje se htjelo izvlastiti kako bi se na njihovoj zemlji gradile solarne elektrane.

Ministarstvo graditeljstva utvrdilo je nezakonitosti prilikom izdavanja lokacijskih dozvola. Zbog svega su bili i u nadzoru. Od Kolara se tražilo da postupi po onom što je utvrđeno.

Inače, SDP i Možemo ranije su podnijeli zahtjev za ocjenom ustavnosti zakona o izvlaštenju koji je sve omogućio. Kolar danas na pozive nije odgovarao.

tportal
