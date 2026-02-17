MMA borac opovrgava da je napao sestru, javio se i njegov odvjetnik

Poznati hrvatski MMA borac navodno je na nedeljnom ručku usred svađe fizički napao svoju sestru. Prema pisanju Jutarnjeg lista, navodno ju je uhvatio za vrat te je odigao od poda i gurnuo u zid.

Kako neslužbeno doznaje Jutarnji, na ispitivanju je porekao da je fizički napao svoju sestru, već su međusobno izmjenjivali uvrede.

Nakon objave vijesti o privođenju javio se odvjetnik MMA borca Antonijo Volarević zamolivši za razumijevanje pri izvještavanju u konkretnom slučaju.

'Radi o obiteljskom problemu i terećenju koje je trenutno pretjerano na štetu mog branjenika. Pokazat će se u daljnjem tijeku postupka da su posljedice bitno manje nego što se prikazuje, pa molimo za suzdržanost u prijenosu infomacija. Radi se o profesionalnom sportašu koji je inače neosuđivan i nije incidentan pa mu trenutna situacija može štetiti, te molim da se poštuje presumpcija nevinosti', rekao je Volarević.

Kako je ranije pisao Jutarnji, MMA borac je sam pozvao policiju na mjesto događaja, želeći prijaviti da ga neki članovi obitelji vrijeđaju i žele proglasiti kriminalcem. Prema pisanju medija zezanje između borca i nećakinje preraslo je u svađu s ostalim ukućanima, a na kraju navodno i u fizički sukob. Kada je policija došla, odlučili su uhititi MMA borca zbog sumnje da je napadom na sestru počinio obiteljsko nasilje.