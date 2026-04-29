TRI OSOBE POGINULE

DORH istražuje eksploziju u drvnoj industriji Čazma: Sumnjiče talijanskog člana uprave

I.K./Hina

29.04.2026 u 09:07

Županijski sud u Bjelovaru
Izvor: Pixsell / Autor: Damir Spehar/PIXSELL
Bionic
Reading

Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru pokrenulo je istragu protiv trojice osumnjičenih i tvrtke zbog eksplozije u pogonu Drvne industrije Čazma 12. lipnja 2025. godine, u kojoj su poginule tri osobe.

Osumnjičeni su talijanski državljanin (1956.) kao član uprave, hrvatska državljanka (1970.) kao direktorica proizvodnje i hrvatski državljanin (1992.) kao stručnjak zaštite na radu. Istraga je pokrenuta i protiv tvrtke kao pravne osobe.

Svima se na teret stavlja da su od 2018. do dana nesreće u Čazmi, protivno propisima o zaštiti na radu, organizirali rad u proizvodnoj hali i silosu ne primjenjujući pravila o sprječavanju nastanka požara i eksplozije te tehničkog nadzora postrojenja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom.

Eksplozija smjese zraka i drvne prašine u silosu dogodila se 12. lipnja 2025. oko 14,30 sati. Na licu mjesta je smrtno stradala jedna radnica (1966.), dok su dvije osobe (1966. i 1960.) koje su zadobile teške opekline opasne po život preminule iste noći u zagrebačkoj bolnici. Državljanin Nepala (2001.) zadobio je lakše tjelesne ozljede.

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
estonija traži od eu-a

Uzbuna u članici NATO-a: Nećemo im dopustiti ulazak u Europu!
vojna parada

Potvrđene špekulacije: Ovo će se u Rusiji prvi put dogoditi nakon 1945. godine
DESET MJESECI

Plenković odvratio oporbi oko Ustavnog suda: Mi biramo objektivno, nemaju što reći

najpopularnije

Još vijesti