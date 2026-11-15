Novi detalji iz Jankomira: Povjerenstvo ušlo i u sobu 11A, čak 38 djelatnika na bolovanju

Povjerenstvo će nakon analize prikupljene dokumentacije i razgovora sa zaposlenicima izraditi mišljenje i preporuke o daljnjem postupanju.

'S obzirom na to da nam posjet mora biti nenajavljen, mi smo učinili posjet, odnosno nadzor, uvid 13. studenog, u petak, gdje smo proveli, izaslanstvo Povjerenstva, šest sati. Osim uvida u raspoloživu dokumentaciju, odlučili smo razgovarati s tehničarima, sestrama odnosno liječnicima. Otišli smo i u sobu 11A ', rekla je Roksandić.

Predsjednica Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama Sunčana Roksandić izjavila je u nedjelju za RTL da je izaslanstvo Povjerenstva u petak, 13. studenoga, nenajavljeno posjetilo Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan kako bi provjerilo okolnosti postupanja prema pacijentima nakon smrti Kristiana Josipa Periša.

Čak 38 medicinskih sestara i tehničara na bolovanju

Roksandić je posebno upozorila na stanje u bolnici nakon tragedije, istaknuvši da je trenutačno 38 medicinskih sestara i tehničara na bolovanju. Zbog toga je, naglasila je, iznimno važno osigurati da pacijenti kojima je potrebna psihijatrijska skrb nastave dobivati odgovarajuću zdravstvenu zaštitu.

'Vrlo nam je važno da se zdravstvena zaštita najtežim pacijentima, odnosno osobama s duševnim smetnjama, odvija nesmetano u skladu sa standardima koje Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama nalaže', poručila je.

Dodala je da novoimenovana upraviteljica mora, uz odgovarajuću organizaciju rada i traženje dodatne pomoći ako bude potrebna, osigurati kontinuitet skrbi za pacijente. Istaknula je i da je nova uprava tijekom nadzora u potpunosti surađivala s Povjerenstvom te udovoljila svim njihovim zahtjevima.

Povjerenstvo još čeka očitovanje policije

Govoreći o istrazi smrti Kristiana Josipa Periša, Roksandić je potvrdila da je Povjerenstvo zatražilo očitovanja policije i bolnice čim je za slučaj doznalo iz medija. U međuvremenu se Povjerenstvu obratilo i Ministarstvo zdravstva, zatraživši postupanje u okviru njegovih ovlasti.

'Pisali smo i bolnici samoj zahtjev za očitovanje kao i policiji. Očitovanje još nismo dobili, ali uzmimo u obzir da smo to tražili prošli tjedan', objasnila je.

Podsjetila je da je Povjerenstvo i ranije upozoravalo na nepravilnosti povezane s primjenom mjera prisile prema osobama s duševnim smetnjama, uključujući slučajeve u kojima pojedine ustanove nisu dostavljale propisana izvješća.

Navela je i da je Povjerenstvo ranije zatražilo sastanak s policijom radi razjašnjavanja postupanja pri dovođenju osoba s duševnim smetnjama u zdravstvene ustanove, na što je Ravnateljstvo policije reagiralo.

'Ne želimo više nikada vidjeti smrt na ovaj način'

Roksandić je izrazila sućut obitelji preminulog Periša i poručila da je nužno spriječiti ponavljanje takvih tragedija.

'Ne želimo više nikada vidjeti da se dogodi smrt na ovaj način, u smislu provođenja mjera koje smo svi mogli vidjeti prema Kristianu Perišu. Očekujemo od svih, od Uprave bolnice, svakog liječnika, medicinskog tehničara ili sestre, da postupa profesionalno, etički i u skladu sa zakonom', istaknula je.

Povjerenstvo će u svojem mišljenju razmotriti i moguće preporuke za poboljšanje sustava, uključujući pitanja koja je otvorila obitelj preminulog pacijenta.

Više institucija provodi nadzor, uzrok smrti još nije poznat

Smrt Kristiana Josipa Periša, koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, pokrenula je kaznenu istragu i niz nadzora nad radom bolnice. Četvorica medicinskih tehničara završila su u istražnom zatvoru zbog sumnje na teško ubojstvo, dok su ravnateljica Klinike i njezini najbliži suradnici podnijeli ostavke.

Osim Povjerenstva za zaštitu osoba s duševnim smetnjama, dokumentaciju provjeravaju i druge nadležne institucije.

Prema informacijama Dnevnika Nove TV, Hrvatska liječnička komora još čeka očitovanja liječnika i ravnateljice, dok je Hrvatska komora medicinskih sestara također zatražila dokumentaciju. Očekuju se i rezultati zdravstvene inspekcije te unutarnjeg nadzora Klinike.

Iz Grada Zagreba poručili su da slučaj neće komentirati dok ne budu poznati rezultati unutarnjeg nadzora. U tijeku je i postupak imenovanja novih članova Upravnog vijeća bolnice.

Točan uzrok Periševe smrti još nije javno utvrđen, a rezultati istrage državnog odvjetništva nisu objavljeni.