Učenici i studenti u Hrvatskoj idu u štrajk

Kako su poručili organizatori akcije, u petak, 20. studenog, održat će se prosvjedne aktivnosti u Zagrebu, Rijeci, Puli, zadru i Osijeku kako bi se upozorilo na iste probleme koji muče i njihove europske kolege - problem stanovanja, visokih životnih troškova, stanja javnih usluga i militarizaciju.

Kao organizator navodi se inicijativa Štrajk mladih u Hrvatskoj, koja je dio međunarodnog pokreta International Youth Strike. Istovremeno bi se, pod sloganom 'Za našu budućnost, ne njihove ratove', prosvjedi trebali održati u 25 europskih zemalja.