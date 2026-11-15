Učenici i studenti u Hrvatskoj idu u štrajk

Srednjoškolci i studenti diljem Hrvatske planiraju cjelodnevni bojkot nastave u sklopu međunarodnog štrajka mladih
Kako su poručili organizatori akcije, u petak, 20. studenog, održat će se prosvjedne aktivnosti u Zagrebu, Rijeci, Puli, zadru i Osijeku kako bi se upozorilo na iste probleme koji muče i njihove europske kolege - problem stanovanja, visokih životnih troškova, stanja javnih usluga i militarizaciju.
Kao organizator navodi se inicijativa Štrajk mladih u Hrvatskoj, koja je dio međunarodnog pokreta International Youth Strike. Istovremeno bi se, pod sloganom 'Za našu budućnost, ne njihove ratove', prosvjedi trebali održati u 25 europskih zemalja.
'Mladi žele budućnost u Hrvatskoj, omogućite nam ju!', poručuju organizatori koji žele da istu poruku čuje široka javnost i vlada.
Iako organizatori ne navode točno koje srednje škole i fakulteti će se pridružiti bojkotu nastave, najavljuju da će taj popis biti objavljen na njihovom službenom Instagram profilu.
Na kraju priopćenja ističu kako jednodnevni bojkot neće biti kraj njihovog djelovanja te da planiraju nastaviti dalje s prosvjednim aktivnostima.