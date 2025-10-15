Položeni vijenci u spomen na Blagu Zadru: 'Simbol hrabrog vođe'

Predvodeći izaslanstva Sabora i Vlade, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković položili su u srijedu vijence kod biste general-bojnika Blage Zadre u povodu 34. obljetnice njegove pogibije, a uz njih su bili Zadrina supruga Kata te sin Tomislav.

'Jedan od najvećih heroja Domovinskog rata'

"Danas smo ovdje kako bismo se prisjetili jednog od najvećih heroja Domovinskog rata Blage Zadre, njegove žrtve i ljubavi prema domovini", kazao je Jandroković prilikom polaganja vijenaca i paljenja svijeća ispred biste u dvorištu vojnog kompleksa na Črnomercu gdje privremeno zasjeda Sabor.

Blago Zadro poginuo je 16. listopada 1991. godine, a, kako je istaknuo Jandroković, "jedan je od onih ljudi koji su ostavili dubok trag u obrani RH od velikosrpske agresije".

"Bio je simbol hrabrog vođe, zajedništva, solidarnosti, čovjek koji je vodio svoje vojnike i trajno smo mu zahvalni na svemu što je učinio za našu domovinu. Zaslužuje da ga se svakom prigodom prisjetimo i iskažemo mu veliku zahvalnost", poručio je Jandroković predvodeći saborsko izaslanstvo kojem su se pridružili brojni zastupnici svih političkih opcija.

Vijenac su položili i premijer Andrej Plenković s potpredsjednicima Vlade, a uz njih su bili i Zadrina supruga Kata i sin Tomislav.

"Zahvaljujem predsjedniku Hrvatskog sabora na inicijativi da uoči obljetnice pogibije jednog od heroja Vukovara i članovi Vlade, zastupnici Sabora, njegova supruga Kata i sin Tomislav, koji je naš zastupnik u Saboru, zajedno položimo vijence i odamo počast i njemu i svim hrvatskim braniteljima koji su zaslužni za našu slobodu i suvremenu hrvatsku državu", rekao je premijer.