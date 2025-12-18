Zagreb nabavlja nove kamere za nadzor brzine, evo u koje kvartove dolaze

Na zagrebačke prometnice uskoro stižu nove kamere za mjerenje brzine vožnje. Grad Zagreb raspisao je natječaj vrijedan 800.000 eura, a u suradnji s MUP-om odabrane su lokacije koje su trenutačno najkritičnije, s obzirom na količinu vozača koji tamo redovito krše prometne propise.
U natječaju se ne navodi koliko se točno kamera nabavlja niti u kojim će se točno ulicama nalaziti, navedene su gradske četvrti u kojima će biti postavljene, piše Jutarnji list. Nove kamere tako stižu u gradske četvrti Gornji grad - Medveščak, Maksimir, Novi Zagreb – Istok, Trešnjevka – jug, Črnomerec, Donja Dubrava, Stenjevec, Podsused - Vrapče, Podsljeme i Brezovica.
Prema kriterijima natječaja, kamere moraju imati ugrađeno radarsko mjerilo za mjerenje brzine kretanja vozila, s digitalnom kamerom/fotoaparatom za evidentiranje mjerenih vozila. Također trebaju imati ugrađene sustave za automatsko očitanje registracijskih oznaka vozila i komunikaciju sa sustavom MUP-a.
Osim fotografija, sustav mora imati mogućnost snimanja i videozapisa nadziranih prometnih traka. Period čuvanja videozapisa na uređaju mora biti minimalno 7 dana, a rezolucija videozapisa minimalno 1280 × 960. Mjerilo brzine treba imati mogućnost postavljanja na stup uz nadziranu prometnicu, na maksimalnoj udaljenosti od 6 metara od ruba kolnika te na minimalnoj visini od 3 metra od razine prometnice.
Donja granica mjerenja mjerila brzine ne smije biti veća od 30 km/h, a gornja granica mjerenja mjerila brzine ne smije biti manja od 250 km/h. Najveće dopuštene mjerne pogreške mjerila brzine ne smiju biti veće od ±3 km/h za brzine do 100 km/h.