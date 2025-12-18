Zagreb nabavlja nove kamere za nadzor brzine, evo u koje kvartove dolaze

U natječaju se ne navodi koliko se točno kamera nabavlja niti u kojim će se točno ulicama nalaziti, navedene su gradske četvrti u kojima će biti postavljene, piše Jutarnji list. Nove kamere tako stižu u gradske četvrti Gornji grad - Medveščak, Maksimir, Novi Zagreb – Istok, Trešnjevka – jug, Črnomerec, Donja Dubrava, Stenjevec, Podsused - Vrapče, Podsljeme i Brezovica.

Prema kriterijima natječaja, kamere moraju imati ugrađeno radarsko mjerilo za mjerenje brzine kretanja vozila, s digitalnom kamerom/fotoaparatom za evidentiranje mjerenih vozila. Također trebaju imati ugrađene sustave za automatsko očitanje registracijskih oznaka vozila i komunikaciju sa sustavom MUP-a.