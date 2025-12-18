Legionela u vrtiću otkrivena prije 10 dana? Grad Zagreb otkrio detalje

Nakon što je jutros otkrivena bakterija legionela u jednom zagrebačkom dječjem vrtiću, o cijeloj situaciji su se oflasili iz Grada Zagreba.

"Kontrola kvalitete vode u gradskim vrtićima i školama provodi se na mjesečnoj bazi, a pored navedenog, tijekom godine se provode dodatna testiranja kakvoće vode, poput testiranja na prisutnost legionele", poručuju iz Grada Zagreba te dodaju:

"Kontrola provedena 1. prosinca redovita je kontrola koja nije evidentirala prisutnost bakterija. Tada je bila evidentirana povećana mutnoća vode čiji su uzrok najvjerojatnije bili radovi na opskrbnoj mreži zbog kojih se može podignuti talog koji inače miruje. Vrtić je, predostrožnosti radi, postupio po uputama sanitarne inspekcije, isprane su cijevi te nisu zabilježene nikakve poteškoće. Vrtić je u sklopu unaprijed planiranog i redovitog godišnjeg testiranja na legionelu proveo testiranje u ponedjeljak 8. prosinca, prilikom kojega je utvrđena prisutnost navedene bakterije. Vrtić je rezultate zaprimio u srijedu 17. prosinca i odmah postupio po uputama sanitarne inspektorice i NZJZ Dr. Andrija Štampar te osigurao cisternu s pitkom vodom", otkrili su gradski oci.