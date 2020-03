Dok Slovenija i Njemačka pomažu gospodarstvu, Hrvatska se uzda u - toplije vrijeme

Epidemija koronavirusa paralizirala je kinesko gospodarstvo i, prema podacima Ujedinjenih naroda, mogla bi izazvati bilijun američkih dolara gubitka na globalnoj razini. Primjerice, Slovenija je pripremila milijardu eura, a Njemačka 12 milijardi eura za gospodarstvenike kako bi im pomogle u ovim kriznim trenucima. Hrvatska zasad nema sličnih mjera

"Podaci kojima raspolažemo u stvarnom vremenu, na dnevnoj bazi, jesu podaci o fiskaliziranim računima. O njima ćemo povremeno obavještavati hrvatsku javnost, da se vide trendovi iz tjedna u tjedan. Dakle, da se vide broj računa, vrijednost računa... Ono što vidimo u proračunu u ovom trenutku, ima mali vremenski pomak, ali još nema znatnijih anomalija o kojima se govori. Što se tiče proračuna u ovom trenutku, nema anomalija koje bi nas vodile izvan dosega. Uz to, imamo i Zakon o domovinskoj sigurnosti koji nam daje veću fleksibilnost u situacijama na koje se nije moglo računati', kazao je Marić.

"Razgovaramo i razgovarat ćemo s predstavnicima gospodarstva, razmjenjivat ćemo mišljenja. Poglavito se pod time misli na sektore koji su već pogođeni, a to su turizam, transport i neki koji su vezani isključivije za zemlje poput Italije pa mogu ostati bez nekih ugovora. Na tragu toga, razmjenjujemo mišljenja i s kolegama u drugim državama.

Nedostaje nam svima skupa u ovom trenutku uvid kolika je dubina i duljina ovog problema, tako da u ovim okolnostima radimo ono što možemo pa i danas možemo s nekom manjom dozom problematike i glavobolje promatrati ovu situaciju, a to je činjenica da smo stabilizirali javne financije koje same po sebi nisu uteg gospodarstvu. S te strane imamo pogodniju situaciju, ali smo svjesni da imamo ozbiljan problem jer postoji velika razina neizvjesnosti. A to je jako važan element u gospodarstvu, kad se nešto ne može procijeniti ili kad je neizvjesno. Time se stvara dodatna nelagoda", istaknuo je Marić.

Dodao je da je važno kako zdravstveni djelatnici to prenose građanima pažljivo i s oprezom, tako moraju i oni.

Pojavile su se glasine o povećanju trošarina na naftu i naftne derivate. No ministar ih je nakon poduže pripreme za konkretan odgovor - demantirao.

"Tu ste u pravu, imamo trošarine na naftu i naftne derivate, ali one su fiksne, ovise o količinama koje se potroše. Nisu usko vezane uz cijene. Potražnja pada zbog koronavirusa, to je jedan element, ali treba gledati pozitivno i da će u maloprodaji pasti cijene. Time će se olakšati gospodarstvenicima i potrošačima.

Naravno, nešto što se događa na svjetskom tržištu ne može se uzeti zdravo za gotovo. Dosad nije bilo ideje da se zadire u trošarine i naftne derivate. Što se tiče projekcija UN-a, OECD-a, postoje različite ograde i naglašava se da su projekcije učinjene u trenutku. Ponavljam, naša očekivanja ili nadanja idu u smjeru da će kriza početi splašnjavati s toplijim vremenom. Ali, to struka može objasniti bolje od mene', kazao je Marić.

Ako se produži kriza, ne bi bilo iznenađenje da se povećaju porezi, kako to već biva.

"Što se poreznog sustava tiče, u smislu zadiranja, ako se misli na mjeru povećanja poreza, tu bih opciju gledao kao jednu od zadnjih, ako ne i potpuno zadnju. Kao Vlada smo se odredili da smo za smanjivanje poreza, odlučili smo se za drukčiju politiku i strategiju, što mislim da možemo potvrditi. Generalno gledano, velika većina podržava različita rasterećenja. No, u ovom trenutku, kad je previše neizvjesnosti, ne bih trčao prema svim tim mjerama. Ali, ponavljam, što se tiče zadiranja u poreznu i prihodovnu stranu, zaista u ovom trenutku ne gledamo to kao mjeru koju bismo poduzimali u nekom kratkom roku', kazao je Marić.