Dodikovi ministri sve blokirali: Ništa od napretka BiH na europskom putu

Vijeće ministara trebalo je usvojiti odluku o uspostavi ureda glavnog pregovarača kao i prijedloge zakona o sudovima i o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću (VSTV) kako bi ih se što prije proslijedilo parlamentu na konačno usvajanje.

Na tim zakonima inzistira Europska komisija kako bi onda Europsko vijeće na zasjedanju planiranom za 17. prosinca moglo donijeti formalnu odluku o početku pristupnih pregovora s BiH, za što je načelnu suglasnost dalo još u ožujku 2024. godine.

Iako svi rokovi istječu uz sve manje izglede da BiH dobije suglasnost iz Bruxellesa prije isteka ove godine, dvojica ministara iz Dodikovog Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) odbila su glasati za dnevni reda kakav je predložila predsjedateljica Borjana Krišto.

Ministar vanjske trgovine Staša Košarac (SNSD) to je obrazložio konstatacijom kako su prijedloge trebale najprije razmotriti vlasti u Republici Srpskoj pa su tek onda mogli biti razmatrani na državnoj razini.

'Nećemo dopustiti prijenos ovlasti (s entiteta na državu)', kazao je Košarac.