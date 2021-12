Dodik: Putin i Milanović razumiju što se zbiva u BiH, svi drugi su neprijatelji

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik ustvrdio je u subotu kako jedino ruski predsjednik Vladimir Putin te hrvatski predsjednik Zoran Milanović razumiju što se to zbiva u BiH dok su svi drugi neprijatelji bosanskih Srba i rade isključivo u interesu muslimana

Dodik sada kaže kako su on i Putin analizirali koliko je Daytonski sporazum derogiran u proteklim godinama odlukama visokog predstavnika međunarodne zajednice te kako je ruski predsjednik potvrdio da Moskva neće priznati Christiana Schmidta kao visokog predstavnika i očekuje da domaći akteri sami rješavaju probleme.

Kazao je i kako je zahvalan hrvatskom predsjedniku Milanoviću jer o ovlastima visokog predstavnika za BiH govorio kao o "prijevari" jer su navodno izvan okvira Daytona.

"Hvala Milanoviću što to tako i tretira. Mi (RS) to govorimo već dvadeset godina. BiH je jedina kolonija danas u Europi i podržavam način na koji se on (Milanović) izravno odnosi prema pojavama", kazao je Dodik ustvrdivši kako je i sadašnji visoki predstavnik Schmidt prijevara a da karakteriziranje stanja za kakvim poseže Milanović zapravo stvara preduvjete za dogovor konstitutivnih naroda u BiH.