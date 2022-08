Dodik pokušao spriječiti sudjelovanje BiH na skupu potpore Ukrajini: 'To je kraj ove zemlje'

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik pokušao je u ponedjeljak spriječiti sudjelovanje predstavnika te zemlje na samitu Krimske platforme koju organiziraju vlasti Ukrajine, no druga dva člana bosanskohercegovačkog državnog vrha taj su Dodikov plan blokirali

Džaferović i Željko Komšić glasali su protiv Dodikova prijedloga pa će BiH sudjelovati na konferenciji u utorak koja treba na simboličan način potvrditi potporu međunarodne zajednice Ukrajini. Dodik je nakon toga najavio kako će protiv Džaferovića podnijeti kaznenu prijavu bude li sudjelovao na samitu Krimske platforme uz tvrdnju kako će on tamo iznositi privatna stajališta bošnjačkih političara. Dodik tvrdi da je sudjelovanje na konferenciji potpore Ukrajini čin 'rušenja ugleda BiH'.

'To je kraj ove zemlje. Samo se čeka da se proglasi kraj. Hoće li on biti za dvije, pet, deset godina, to nije važno. Ali očigledno je da ova zemlja ne može nikako (opstati)', kazao je Dodik za TV Republike Srpske (RTRS) nakon što je na sjednici Predsjedništva odbačen njegov zahtjev.