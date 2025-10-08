Dodik i njegovi suradnici i dalje pod istragom: Sud im je oko policije dao jasnu uputu

Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te nekadašnji entitetski premijer Radovan Višković kao i aktualni predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i dalje su pod istragom zbog sumnje da su počinili kazneno djelo pokušaja rušenja ustavnog poretka a Sud BiH zbog toga im je produžio mjere zabrane.

Iz državnog su suda u srijedu potvrdili kako se Dodik, Višković i Stevandić i dalje moraju javljati policiji u redovitim terminima. U očitovanju Suda BiH pojašnjeno je kako sva trojica i dalje imaju status osumnjičenika a posljednja kontrola njihova kretanja provedena je u rujnu.

Mjere zabrane odnosno ograničenja određene su im u srpnju kada su se najprije Dodik a potom i Višković i Stevandić ipak pojavili na Sudu BiH nakon što su mjesecima bili u statusu bjegunaca od pravde jer su se odbili odazvati pozivima Tužiteljstva BiH na saslušanje u sklopu istrage koja je otvorena nakon što su njih trojica kao najviši entitetski dužnosnici potaknuli donošenje zakona kojima su u RS-u pokušali spriječiti djelovanje državnih policijskih agencija i pravosudnih tijela.