Dodik i njegovi suradnici i dalje pod istragom: Sud im je oko policije dao jasnu uputu

Zbog sumnje na pokušaj rušenja ustavnog poretka BiH, Milorad Dodik je i dalje predmet istrge te su mu produžene mjere redovnog javljanja policiji. Osim za bivšeg predsjednika Republike Srpske, ova pravila vrijede i njegove političke saveznike: Nenada Stevandića i Radovana Viskovića.
Bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik te nekadašnji entitetski premijer Radovan Višković kao i aktualni predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i dalje su pod istragom zbog sumnje da su počinili kazneno djelo pokušaja rušenja ustavnog poretka a Sud BiH zbog toga im je produžio mjere zabrane.
Iz državnog su suda u srijedu potvrdili kako se Dodik, Višković i Stevandić i dalje moraju javljati policiji u redovitim terminima. U očitovanju Suda BiH pojašnjeno je kako sva trojica i dalje imaju status osumnjičenika a posljednja kontrola njihova kretanja provedena je u rujnu.
Mjere zabrane odnosno ograničenja određene su im u srpnju kada su se najprije Dodik a potom i Višković i Stevandić ipak pojavili na Sudu BiH nakon što su mjesecima bili u statusu bjegunaca od pravde jer su se odbili odazvati pozivima Tužiteljstva BiH na saslušanje u sklopu istrage koja je otvorena nakon što su njih trojica kao najviši entitetski dužnosnici potaknuli donošenje zakona kojima su u RS-u pokušali spriječiti djelovanje državnih policijskih agencija i pravosudnih tijela.
Nepoštivanje visokog predstavnika koštao ga mandata
To su učinili kao odgovor na ranije pokrenuti sudski postupak protiv Dodika koji je na kraju i osuđen na godinu dana zatvora nakon što je proglašen krivim za nepoštivanje odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice. Zbog toga je ostao i bez mandata predsjednika RS.
Odbijanje Dodika, Viškovića i Stevandića da se odazovu pozivima Tužiteljstva BiH dovelo je do toga da je Sud BiH za njima raspisao tjeralicu i odredio im pritvor. Suočeni s mogućnošću da budu uhićeni i pritvoreni u srpnju su se ipak dragovoljno predali odnosno pojavili na sudu koji ih je nakon toga pustio na slobodu ali je odredio obvezni policijski nadzor.
Dodik je nakon smjene s mjesta predsjednika RS nastavio voditi stranku Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) a Viškovića koji je također njen član prisilio je da podnese ostavku na dužnost entitetskog premijera. Jedino je Stevandić ostao na istoj poziciji predsjednika Narodne skupštine RS no on ima vlastitu stranku koja je koalicijski partner SNSD-a.