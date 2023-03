Dobrović poručio Tomaševiću: Niste uveli novi sustav gospodarenja otpadom nego tek novi način naplate

Izvješće o radu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prošle godine prihvaćeno je na sjednici Gradske skupštine u četvrtak navečer i to većinom glasova gradskih zastupnika, uz kritiku oporbenih

"Građani bi bili daleko sretniji da znaju da odvojeno prikupljeni materijal završava negdje gdje se to transformira u sekundarne sirovine, a to se sada ne događa nego to stvara novi trošak", ocijenio je Dobrović.

"Vi ste eksperti za zelene politike. Vi ste došli na vlast imajući sva rješenja u rukavu, tako ste se barem predstavili. Znači, u čemu je problem da vi odmah niste mogli krenuti u realizaciju tih projekata?", kritizirala je predsjednica Kluba Bandić Milan 365 Gordana Rusak.

Zastupnici donijeli Rezoluciju o proglašenju Grada Zagreba sigurnim mjestom za žene

Zastupnici su prihvatili i prijedlog Kluba SDP-a o parkovnim površinama i urbanom zelenilu kojim se zadužuje gradonačelnika da u roku od 60 dana poduzme potrebne aktivnosti radi ispitivanja i utvrđivanja mogućnosti kojima bi se Grad Zagreb intenzivnije i sveobuhvatnije uključio u realizaciju ideje ozelenjivanja područja Zagreba kao jednog od primjerenih odgovora na negativan utjecaj klimatskih promjena.

Prihvaćena je i Rezolucija o proglašenju Grada Zagreba sigurnim mjestom za žene, koju je predložio Klub zastupnika SDP-a. Predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović (SDP) istaknuo je kako je riječ o jednoj deklaraciji o smjeru kretanja Grada u segmentu ljudskih prava, zaštite rodne jednakosti i prava žena.

Nestranački zastupnik iz Kluba Mosta Trpimir Goluža rekao je kako je u dvojbi bi li se smijao ili ipak nešto govorio jer proglašenje Grada Zagreba sigurnim mjestom za žene proglašava Gradska skupština "čiji potpredsjednik na krajnje vulgaran način vrijeđa gradsku zastupnicu tijekom zasjedanja te iste Skupštine koja će biti lučonoša borbe protiv nasilja nad ženama, a onda njezin predsjednik učini sve što može da usprkos priznavanja tog gnjusnog čina od strane nasilnika nad ženama ta činjenica ne uđe u službeni zapisnik Gradske skupštine".