Dobra vijest za vozače! Pogledajte nove cijene goriva

Najveća maloprodajna cijena osnovnog dizela od sutra pa u idućih 14 dana iznosit će 1,78 eura za litru što je sedam centi manje nego sada, a osnovni benzin pojeftinjuje za dva eurocenta po litri, na 1,64 eura, odlučila je Vlada u ponedjeljak.

'Prema izračunima bi cijena supera trebala biti dva centa niža na 1,64 eura, cijena dizela za sedam centi niža na 1,78 eura, cijena plavog dizela za sedam centi na 1,29, kao i cijena ukapljenog naftnog plina za spremnike za 18 centi, na 1,76 eura kao i za plin za boce niža za 18 centi, na 2,34 eura. Da nema mjera vlade, svi bi energenti bili skuplji, rekao je premijer Andrej Plenković na današnjoj sjednici Vlade.