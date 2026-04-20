Čeka se obraćanje Plenkovića: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva i plivajućem PDV-u

Vlada će na današnjoj sjednici obznaniti nove cijene goriva koje će vrijediti sljedeća dva tjedna, a u saborsku hitnu proceduru će poslati i izmjene Zakona o PDV-u, kojim se predviđa uvođenje plivajućeg PDV-a, odnosno mogućnost intervencije Vlade u kriznim situacijama
Zbog situacije na Bliskom istoku i blokade Hormuškog tjesnaca, Vlada je ponovno odlučila ograničavati cijene goriva. Obično to čini na telefonskim sjednicama, no ovoga puta čini iznimku te će novu odluku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata donijeti na fizičkoj sjednici.
Podsjetimo, još je ranije premijer Andrej Plenković najavio da će cijene goriva za sljedeća dva tjedna blago pasti. Kako se doznaje, litra benzina bi trebala pojeftiniti za cent, a litra dizela i plavog dizela za pet centi.
Uz to, Vlada će ponovno regulirati i trošarine na energente i električnu energiju, a u Zakon o PDV-u će uvesti mogućnost "plivajućeg PDV-a". Time se uvodi mogućnost Vladine intervencije u stopu PDV-a u kriznim situacijama, a nakon izglasavanja na sjednici, izmjene zakona će biti upućene u saborsku proceduru po hitnoj proceduri.
Očekuje se da će premijer Plenković prije donošenja odluka sve detaljno prokomentirati, kao i aktualnosti u zemlji i svijetu.
