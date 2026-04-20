Čeka se obraćanje Plenkovića: Vlada odlučuje o novim cijenama goriva i plivajućem PDV-u

Zbog situacije na Bliskom istoku i blokade Hormuškog tjesnaca, Vlada je ponovno odlučila ograničavati cijene goriva. Obično to čini na telefonskim sjednicama, no ovoga puta čini iznimku te će novu odluku o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata donijeti na fizičkoj sjednici.

Podsjetimo, još je ranije premijer Andrej Plenković najavio da će cijene goriva za sljedeća dva tjedna blago pasti. Kako se doznaje, litra benzina bi trebala pojeftiniti za cent, a litra dizela i plavog dizela za pet centi.