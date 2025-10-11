Dobitnica Nobelove nagrade za mir nazvala Trumpa

"Osoba koja je zapravo dobila Nobelovu nagradu nazvala me danas i rekla 'Prihvaćam ovo u vašu čast jer ste to stvarno zaslužili'", rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, ne spominjući ime venezuelske oporbene čelnice.

"Vrlo lijepo što je učinila", rekao je Trump. "Nisam rekao 'onda mi to daj', premda mislim da bi možda to učinila." Norveški Nobelov odbor ranije je u petak objavio da je Machado dobila nagradu za "neumoran rad na promicanju demokratskih prava za narod Venezuele".

U svojoj prvoj reakciji, Machado je rekla da nagradu posvećuje "patnji naroda Venezuele" i Trumpu "zbog njegove odlučne podrške" njihovoj stvari.

Trump je u petak rekao da joj je "pomagao na tom putu".