Dobili rješenja o uplati poreza na nekretnine, iako su oslobođeni

'Ako koristi tu nekretninu tako da na nekoliko mjeseci izađe iz tog stana i dalje nije obveznik plaćati taj porez,' kazala je Barbara Škreblin Borovčak , pročelnica za financije Istarske županije.

Poreza na nekretnine oslobođeni su svi koji u toj nekretnini žive. Pa i oni koji istu nekretninu kratkoročno iznajmljuju, primjerice u sezoni, javlja HRT.

Od početka godine Grad Pula izdao je gotovo dvije tisuće rješenja o porezu na nekretnine. Rukovodili su se, kažu, komunalnom naknadom. Ako je njezin nositelj ujedno i prijavljen na nekretnini - rješenje o porezu neće dobiti. No, u ovoj se fazi nije provjeravalo živi li netko drugi u toj nekretnini. Tako su neki dobili rješenja o uplati poreza iako bi trebali biti oslobođeni jer im je nekretnina u dugoročnom najmu ili u njoj živi član obitelji.

Žalba u propisanom roku

'Treba podnijeti žalbu u roku propisanom u poreznom rješenju, s time da se onda poziva na stalno stanovanje te druge osobe koja je zaista u stanu, to prvenstveno dokazuje prebivalištem, znači da mu je osobna na toj adresi', pojasnila je Škreblin Borovčak.

'Međutim, to ne odgađa plaćanje poreza, rok za plaćanje poreza je 15 dana od dostave rješenja. Koliko brzo će mu se novac vratiti ovisi brzini kojom nadležno tijelo bude rješavalo', rekao je Aldo Rojnić, pročelnik za financije Grada Pule.

S druge strane, vlasnici nekretnina u kojima nitko za stalno ne živi - rješenja još nisu dobili. Iako su prijavljeni na drugoj adresi. Ali će stići.

Oni koji nemaju komunalnu naknadu, koju ne plaćaju iz nekog razloga, sigurno taj porez na nekretnine neće ni dobiti tako da bi u biti bilo potrebno i tu napraviti malo reda kako bi naplata tog poreza bila što pravednija, naglašava Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja za Istru.