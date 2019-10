Dobili birače na vrućim pitanjima nezaposlanosti, korupcije, nepotizma…, no što će njihovi tvrdi stavovi značiti za dijalog sa Srbijom?

Albin Kurti, vođa oporbenoga pokreta Samoodređenje, pobjednik je izvanrednih izbora na Kosovu održanih u nedjelju. Iako je pobjeda tijesna, kosovski ustav nameće obavezu da stranka koja je na izborima osvojila najviše glasova dobije funkcije predsjednika Vlade i predsjednika skupštine, tako da će Kurti sigurno, ne bude li preokreta u posljednji tren ili pritisaka međunarodne zajednice, dobiti mandat za sastavljanje nove vlade.

'S druge strane beskompromisni, krajnje desničarski stavovi prema pregovorima sa Srbijom, zalaganje za princip reciprociteta u odnosima, u određenom kontekstu i naglašavanje ideje stvaranja Velike Albanije te nevoljkost za suradnju sa Specijalnim sudom za Kosovo upućuju na poteškoće koje bi novoformirana vlada mogla imati u obnavljanju dijaloga sa Srbijom', smatra Đana Luša. Međutim, ističe, ako koaliraju s Demokratskim savezom Kosova, koji je ipak otvoreniji prema dijalogu i spreman na ukidanje carina, moglo bi doći do promjene statusa quo u odnosima sa Srbijom.

Isa Mustafa - drugoplasirani, predsjednik Demokratskog saveza Kosova (DSK), stranke koju je osnovao Ibrahim Rugova, vođa otpora kosovskih Albanaca režimu Slobodana Miloševića. Bio je premijer od 2014. do 2017. Vjerojatno će formirati vladu sa Samoodređenjem.

Znakovito obilježje jučerašnjih izbora je činjenica da su poražena dvojica ratnih vođa nekadašnje Oslobodilačke vojske Kosova (OVK): aktualni predsjednik Kosova Hashim Thaci i premijer na odlasku Ramush Haradinaj.

'Bivši zapovjednici Oslobodilačke vojske Kosova predstavljali su svojevrstan uteg normalnom funkcioniranju vlade, što se vidjelo u dva navrata u vidu ostavke premijera Haradinaja, kako bi se odazvao suđenju pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju te ispitivanju pred Specijalnim sudom u Hagu', navodi Luša.

Unatoč nekim prognozama, objašnjava, podizanje optužnica protiv bivših pripadnika Oslobodilačke vojske Kosova koji čine dio kosovske političke elite moglo bi osnažiti njihov položaj, no to se nije dogodilo.

'Rezultat je to konkretnih svakodnevnih problema koji stoje pred mladim kosovskim stanovništvom, koje želi ostvariti svoj potencijal u svojoj državi, bez iseljavanja, za što su im nužni ekonomski preduvjeti; koje želi iskorijeniti politiku podobnosti i nepotizma, koje želi putovati slobodno Europom i konzumirati sve one benefite koje imaju njihovi vršnjaci u ostalim europskim državama. Upravo to su u predizbornoj kampanji obećale dvije prvoplasirane stranke', zaključuje docentica Luša.