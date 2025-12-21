Dobar podsjetnik koliko mogu biti opasne božićne lampice

U obiteljskoj kući u Trćinoj ulici u Vir danas poslijepodne izbio je požar u kojem je potpuno izgorio kat objekta. Vatra je zahvatila dnevni boravak, kuhinju i spavaće sobe, no nitko nije ozlijeđen jer ukućani u trenutku izbijanja požara nisu bili kod kuće
Dojava o požaru zaprimljena je u 14:53, nakon čega su na teren odmah izašli vatrogasci DVD Bandira Vir. U gašenju su im se ubrzo pridružile postrojbe iz Nina, Privlake i Zadar, čime je spriječeno daljnje širenje vatre na ostatak kuće i susjedne objekte, javlja Virski list.
Prema prvim informacijama s terena, sumnja se da je požar izazvao tinjajući plamen nastao zbog lampica na božićnom drvcu. Očevid će utvrditi točan uzrok izbijanja vatre i razmjere materijalne štete.
Vatrogasci su nakon intervencije još jednom upozorili građane da upaljene lampice i ostalu blagdansku rasvjetu ne ostavljaju bez nadzora, ističući da upravo takvi izvori često mogu biti okidač za ozbiljne požare tijekom blagdana.