Do Rijeke jutros samo starom cestom

Do 10 sati ujutro zatvorena je autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Oštrovica samo u smjeru Rijeke, zbog radova, a obilazak je starom cestom kroz Gorski kotar, izvijestio je u četvrtak ujutro Hrvatski autoklub (HAK).

Od 8 do 16 sati vozit će se uz privremenu regulaciju prometa na Jadranskoj magistrali (DC8) u Rijeci od Trga Bana Josipa Jelačića do Žabice (Scarpina, Adamićeva, Trpimirova). Do 1. srpnja za sav promet zatvoren je granični prijelaz Vitaljina, zbog radova. Moguće je koristiti granični prijelaz Karasovići.

Granični prijelaz Harmica (SLO) zatvoren je za teretna vozila teža od 7,5 t.

Na većini graničnih prijelaza nema dojava o dužim čekanjima.

Trajekt na liniji Zadar - Molat će isploviti iz luke Molat u 17,30 umjesto u 16,30 sati.