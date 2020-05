U nedjelju nas očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom, razmjerno vjetrovito i toplo. Uglavnom na Jadranu i u predjelima uz njega mjestimice može pasti malo kiše, prijepodne na sjevernom dijelu, a sredinom dana i poslijepodne na jugu

Puhat će umjeren, u gorskim i sjeverozapadnim predjelima na udare jak jugozapadni i južni vjetar, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najniža jutarnja temperatura većinom od 8 do 13, na Jadranu od 12 do 17, a najviša dnevna između 21 i 26, na istoku i do 27 °C.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će djelomice sunčano i iznadprosječno toplo. Vjetar povremeno umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura uglavnom između 9 i 12 °C, a najviša dnevna od 24 do 27 °C. Podjednako će toplo biti i u središnjoj Hrvatskoj, uz djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom, te razmjerno vjetrovito i uglavnom suho. Puhat će umjeren, ponegdje i jak jugozapadnjak.