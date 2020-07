Do kraja godine moguće je cjepivo sa sveučilišta Oxford

Moguće cjepivo Sveučilišta Oxford moglo bi se pojaviti do kraja godine, no nije sigurno da će se to dogoditi, objavio je u utorak vodeći laboratorij za razvoj cjepiva

Eksperimentalno cjepivo, za koje je licencirana farmaceutska kompanija AstraZeneca, aktiviralo je imunološki sustav u ranoj fazi kliničkih ispitivanja, pokazali su rezultati ispitivanja objavljeni u ponedjeljak, dajući nadu da bi cjepivo moglo biti spremno do kraja godine. "Moguće je izaći s cjepivom do kraja godine, no apsolutno nema nikakve sigurnosti da će se to dogoditi, jer su nam potrebne tri stvari", kazala je voditeljica istraživanja Sarah Gilbert za BBC. "Cjepivo se mora pokazati kao učinkovito u kasnijim fazama kliničkih ispitivanja, potrebno je proizvesti goleme količine i regulatorna tijela bi trebala pristati brzo izdati dozvolu za upotrebu u hitnim slučajevima", objasnila je Gilbert.