U svijetu se trenutno razvija više od 150 potencijalnih cjepiva, a ova četiri najviše obećavaju

Dva cjepiva protiv koronavirusa pokazala su se sigurna za ljude i aktivirala su imunološki sustav u većine ispitanika, objavljeno je u ponedjeljak u znanstvenom časopisu, a isti dan su najavljena još dva potencijalna cjepiva

Dvije studije objavljene u uglednom medicinskom časopisu Lancet predstavljaju veliki korak na putu prema cjepivu za covid-19 koje je sigurno i spremno za široku upotrebu, prenosi agencija France Presse.

Autori istraživanja, provedenih u Velikoj Britaniji i u Kini, tvrde da su cjepiva imala samo blaže nuspojave, no upozorili su da su potrebna daljnja istraživanja, posebice kod pacijenata starije dobi kojima koronavirus najviše prijeti.

Ispitivanje koje su u Britaniji na 1077 ljudi proveli sveučilište Oxford i farmaceutska kompanija AstraZeneka pokazalo je da su nakon injektiranja cjepiva pacijenti proizveli antitijela i bijela krvna zrnca koja se mogu boriti protiv virusa.

Studija na tom cjepivu, nazvanom ChAdOx1 nCoV-19, se nastavlja, a britanska vlada već je naručila 100 milijuna doza, piše BBC.

U idućoj fazi sudjelovat će više od 10.000 ljudi u Velikoj Britaniji, 30 u SAD-u, 2000 u Južnoj Africi i 5000 u Brazilu.

Britanci su u ponedjeljak osigurali i 30 milijuna doza eksperimentalnog cjepiva tvrtki BioNTech i Pfizer i u načelu postigli sporazum za 60 milijuna doza cjepiva francuske tvrtke Valneva.

Lancet je isti dan objavio i studiju cjepiva Ad5-nCOV biotehnološke tvrtke CanSio i kineske vojske koje se također pokazalo sigurnim te je aktiviralo imunološki sustav kod većine od 500 ispitanika.

Iako tek treba utvrditi sprječava li to cjepivo obolijevanje ljudi, dobilo je zeleno svjetlo za upotrebu u kineskoj vojsci. Rezultati objavljeni u medicinskom časopisu čine ga ozbiljnim kandidatom za opsežnija ispitivanja, uz projekte tvrtki Moderna Inc, BioNTech SE i Inovio Pharmaceuticals Inc.