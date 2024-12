Dječji kirurg o pirotehnici: 'Kontrolirajte što djeca koriste i kako time rukuju'

Rok Kralj, dr. med. specijalist dječje kirurgije iz Klinike za dječje bolesti Zagreb za Dnevnik HTV-a kazao je kako su ove godine zaprimili osam pacijenata koji su zbrinjavani ambulantno te da su dva pacijenta imala vrlo teške ozljede i zahtijevali su hospitalizaciju.

'U jednom slučaju se radilo o ozljedi šake koja je bila manje teška, ali teška i o ozljeda oka. U drugom slučaju se radilo o ekstremno teškoj ozljedi šake, ali i ozljedi sluha', kazao je za HRT.

Operacije su znale trajati i po 5, 6 sati te da se radilo i o djeci od 12 do 13 godina. 'U najtežim situacijama se radi o eksplozivnim, blastnim ozljedama koje dovode do udruženih, kompleksnih ozljeda; kostolomi, mekotkivne ozljede, a pritom može doći i do ozljeda krvnih žila koje nerijetko rezultiraju i amputacijama', rekao je dr. Kralj.

Apel roditeljima

'Apelirao bih da se vodi računa i da se kontrolira što djeca koriste. Mislim da to nije nešto što bi trebalo doći u dječje ruke. Ono što smo primijetili da je posebno pogubno kada djeca sama kombiniraju i izrađuju svoje pripravke. To je baš posebno opasno i u takvim situacijama nastaju najgore ozljede', naglasio je dr. Kralj.

Nijedno pirotehničko sredstvo ne smije se držati u ruci, a roditelji koji djeci mlađoj od 14 godina dozvole uporabu pirotehničkih sredstava prekršajno su odgovorni, a kazna je do 390 eura.