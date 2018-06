'Djeca u Srbiji bi morala učiti o Srebrenici u školama'

Kada se govori o onome što se dogodilo u Srebrenici potrebno je izbjegavati eufemizme i precizno imenovati stvari i reći da je to genocid, rečeno je u utorak u Europskom parlamentu na okruglom stolu organiziranom u povodu 23. obljetnice genocida u tom gradu u istočnoj Bosni

U sklopu komemoriranja žrtava genocida u Srebrenici u Europskom je parlamentu postavljena izložba fotografija koje, kako kaže njihov autor, fotoreporter novinske agencije Reuters Dado Ruvić, „same za sebe pričaju nečujnu priču o gubitku, nemoći, izgubljenosti, potrazi, nikad nestaloj nadi, ali najviše o istinskoj boli nezaraslih rana“.

"Moramo uvijek nalaziti novi jezik za nove pojmove za nešto što je bitno, a ne se služiti floskulama. Nedopustivi su eufemizmi. Vrlo često se u Srbiji kaže da se nešto dogodilo - pa kako se to nešto dogodilo, valjda smo mi bili dio toga, to što se dogodilo ima ime i prezime, nije netko odnekud došao pa se nešto dogodilo. Ali, kada jednom počnete koristiti eufemizme i lagati onda to nastavljate i u drugim dijelovima života i na kraju ne znate ni tko ste ni što ste. Zato je važno biti precizan, imenovati i reći - genocid", rekla je Borka Pavičević.