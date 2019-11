Divjak u Bruxellesu: Svi su istaknuli da se na ulaganja u obrazovanje mora isključivo gledati kao na investicije

Zemlje članice EU-a prepoznaju da na ulaganja u obrazovanje ne treba gledati kao na trošak nego isključivo kao investicije i one zemlje koje su u vrijeme krize ulagale u obrazovanje, u plaće u obrazovanju, najbrže su izlazile iz krize, izjavila je u petak hrvatska ministrica znanosti, obrazovanja i sporta Blaženka Divjak

Ministrica Divjak sudjeluje u Bruxellesu na Vijeću za obrazovanje, mlade, kulturu i sport, na kojem predstavlja prioritete hrvatskog predsjedanja Vijećem EU-a u području koje pokriva njezin resor. Ministri obrazovanja također su imali zajednički sastanak s ministrima financija zemalja članica na kojem se govorilo o važnosti kvalitete obrazovanja i osposobljavanja za gospodarstvo.

"Sa zajedničkog sastanka upućene su važne poruke koje ćemo mi uklopiti kada budemo predsjedali Vijećem EU-a u naše programe i to u podizanje ulaganja u obrazovanje čiju važnost prepoznaju sve države. Prepoznato je također da su one države koje su u vrijeme krize ulagale u obrazovanje, u plaće u obrazovanju ujedno i one zemlje koje su najviše od toga imale koristi, koje su brže izlazile iz krize i koje imaju najviše šansi u modernom društvu vezano uz ekonomiju koja se temelji na 4. industrijskoj revoluciji", rekla je Divjak.