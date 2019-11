U školama se štrajka i u ponedjeljak: 'Ako ponuda Vlade bude prihvatljiva velikoj većini, tada ćemo sklopiti sporazum'

U čevrtak nastave nema u dvije županije, a štrajk se nastavlja i idućega tjedna

'Kad Vlada stavi ponudu, za koju će kazati da je konačna i definitivna, ili barem u tom trenutku definitivna, mi ćemo dati našim članovima, svima zaposlenima u sustavu odgoja i obrazovanja koji su sada u štrajku, to na ocjenu ili procjenu. Obavit ćemo to referendumom. Imamo sve tehničke mogućnosti da to odradimo najdulje za dva dana. Ako ponuda Vlade bude prihvatljiva velikoj većini, tada ćemo sklopiti sporazum. Ako ne bude, Vlada mora ponuditi nešto bolje', rekao je za Novu TV Branimir Mihalinec iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, potvrdivši da se štrajka i u ponedjeljak.