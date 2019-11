Divjak školama dala naputak kako da nadoknade dane provedene u štrajku

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak objasnila je danas kako bi se mogli nadoknaditi dani u štrajku tijekom kojih učenici u Hrvatskoj nisu pohađali nastavu. Jedna od opcija je i produžetak školske godine

Ipak, zasad nema opcije da se produžuje školska godina, kazala je.

"To je tek zadnja opcija, zadnji korak ukoliko se uz prva tri ne bi uspjelo doći do toga da se dođe do 175 nastavnih dana", rekla je Divjak, dodavši da je u petak idućeg tjedna ciklus u kojem sve škole dolaze do šest dana za nadoknadu.

"Nakon toga smo u problemu. Ja stvarno radim sve da do toga ipak ne dođe, jer ovo je neodrživo nakon sljedećeg tjedna", rekla je ministrica.

Podsjetimo, danas, devetnaestog dana štrajka zaposlenih u osnovnim i srednjim školama, štrajka se u svim školama u Hrvatskoj.

U isto vrijeme, jučer je održan drugi krug pregovora sindikata s Vladom. Do dogovora oko plaća - koji se, čini se, nazire - štrajk se nastavlja prema ranijem planu, a za danas je u Zagrebu zakazan i veliki prosvjed, prenosi N1.