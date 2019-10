Divjak očekuje da nastavnicima budu plaćeni dani u štrajku: Loptica je sada na Vladi

Ministrica znanosti i obrazovanja, Blaženka Divjak kazala je u petak kako očekuje da će dani provedeni u štrajku nastavnicima biti plaćeni

Očekuje da tako bude i ovaj put.

'Ja kao ministrica donosim kurikulume, tu mi ne treba odluka Vlade, a ovu odluku ja da i želim ne mogu donijeti, nego je mora donijeti Vlada. Što se tiče rasta plaće, istina je, u mandatu ove Vlade plaće su u svim javnim i državnim službama rasle nešto više od 11 posto. Ali to je rast osnovice i to je dobro da su rasle plaće i svaki član Vlade može na to biti ponosan', kazala je Divjak.

Objasnila je što znači osnovica plaće, a što koeficijent složenosti poslova.