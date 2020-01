Divjak krenula na turneju po školama: Cilj je ući u čim veći broj kako bih osobno dobila povratne informacije o reformi

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak počela je u utorak novi ciklus obilazaka hrvatskih škola namijenjen prikupljanju informacija od nastavnika i učitelja o dosadašnjim rezultatima provedbe kurikularne reforme "Škola za život", te izrazila zadovoljstvo dosadašnjim pokazateljima

"Zadovoljna sam odazivom profesora, nastavnika i učitelja što se tiče edukacija i povratnih informacija koje dobivamo s terena", rekla je ministrica nakon obilaska zagrebačke IX. Gimnazije, kojim je započela novu turneju "Razgovora o promjenama" u sklopu koje će u idućih nekoliko mjeseci obići sve hrvatske škole.

Pred učitelje i profesore postavljeni su veliki zahtjevi, a posebno se s velikim promjenama u načinu rada suočavaju oni koji su do sada radili na tvrdi, tradicionalni, ex cathedra način, dok su promjene značajno manje za one nastavnike i profesore koji su se već ranije prilagođavali suvremenim metodama učenja i poučavanja, napomenula je Divjak.