Torcida planira skup na Rivi: 'Pozivamo sve Hrvate i one kojima je stalo do Hrvatske'

Torcida planira okupljanje na splitskoj Rivi u subotu povodom nedavnih incidenata tijekom Dana srpske kulture. Smatraju da se branitelji stavljaju u podčinjeni položaj te pozivaju 'sve Hrvate i one kojima je stalo do Hrvatske' da im se pridruže

Nogometaši Hajduka i Osijeka sastat će se u subotu na Poljudu u sklopu 13. kola SuperSport HNL-a. No, prije toga, Torcida će organizirati okupljanje na Rivi kao odgovor na nedavni incident u Splitu, ali i reakcije koje su nakon toga stigle iz javnosti. "Danas, kada su misli hrvatskog naroda u Vukovaru, uz tužne obitelji koje nakon 34 godine pokapaju kosti svojih najmilijih, a kojima i ovim putem izražavamo svoju najdublju sućut, želimo skrenuti pozornost na licemjerje i linč koji se proteklih dana zbiva u javnom i političkom prostoru. Medijske manipulacije, izmišljanje napada i incidenata koji se nisu dogodili, zlonamjerno potenciranje i nametanje agendi te relativizacija pod krinkom demokracije i slobode kao i namjerno stvorena histerija samo su neki od alata kojima se želi javnost i hrvatski narod uvjeriti u narative koji odgovaraju onima koji javnim mnijenjem žele upravljati i istinu prilagoditi svojim potrebama", poručuje Torcida na Facebooku.

Neslaganje s održavanjem manifestacija Osvrnuli su se i na Dane srpske kulture, čiju je folklornu večer u ponedjeljak prekinula skupina maskiranih muškaraca. Svi akteri društvenog i političkog života osudili su taj događaj, a policija je dosad kazneno prijavila devet osoba povezanih s tim činom. "Povod tome događaj je u našem gradu, a koji je za cilj imao mirno izraziti neslaganje s održavanjem manifestacija na kojima se pjeva o hrvatskim gradovima kao srpskima i promovira takozvana kultura i time predstavlja država koja je na našu Domovinu izvela agresiju, čija je vojska palila naše gradove i sela, ubijala i mučila Hrvate i u crno zavila mnoge obitelji od kojih više od 1700 njih i dan danas traga za posmrtnim ostacima svojih najmilijih. Jedna od takvih obitelji koja kosti svog člana stradalog u Trpinji još uvijek nije pronašla je i obitelj čiji je član priveden u Splitu te mu je, kao i dvojici drugih, određen istražni zatvor od mjesec dana. Čovjek koji nije bolovao od anemije, nego je i sam bio na prvoj crti obrane Vukovara i koji je devet mjeseci proveo u zloglasnom logoru Mitrovica danas je, u Hrvatskoj za koju se borio, zatvoren jer je izrazio svoj stav i svoje mišljenje o paradi 'kulture' koju je osjetio na vlastitoj koži i vidio izbliza sve užase, torture, klanja i smrti, i danas leži u zatvoru zbog izražavanja svog mišljenja na događaju na kojem ne da nitko nije ozlijeđen nego nikome nije pala dlaka s glave. Zašto o tome nema članaka, i zašto vam više odgovara jugočetnička medijska hajka koju besramno provodite, pokušavajući domoljublje, obranu dostojanstva Domovinskog rata i digniteta svih branitelja, te svih poginulih i stradalih u ratu kojim se branilo hrvatsko tlo, svrstati pod etiketu nekih drugih režima koji veze nemaju sa stvarnošću, i pripisati ih skupini mladih koja slabo razumije ili je, po vašem pisanju, zavedena", poručila je Torcida.