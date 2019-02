Diplomatski skandal: Netanyahu optužio Poljsku za suučesništvo u holokaustu

Poljska je pozvala izraelsku veleposlanicu u petak tražeći objašnjenje o izjavi premijera Benjamina Nnetanyhaua koji je navodno optužio poljsku naciju za suučesništvo u holokaustu pa bi čak mogla otkazati sastanak Višegradske skupine planiran za utorak u Jeruzalemu

No Poljska, koja je osjetljiva kada se propituje njezino ponašanje u doba holokausta, pozvala je izraelsku veleposlanicu Annu Azari i ustvrdila da dvojbe nisu razjašnjene.

Glasnogovornik izraelskog premijera koji je bio u Varšavi na bliskoistočnoj konferenciji organiziranoj na poticaj Sjedinjenih Država tvrdi da je dnevni list The Jerusalem Post krivo prenio Netanyahuove riječi, ali je poslije objavio ispravljenu verziju.

Na tlu Poljske nacisti su imali brojne koncentracijske logore za istrebljenje Židova kojih je ubijeno šest milijuna u holokaustu i to je pitanje lani izazvalo izraelsko-poljski diplomatski spor.

List The Jerusalem Post je prenio Netanyahuovu izjavu tako da se činilo kao da je premijer sve Poljake optužio za suučesništvo, no list je to poslije ispravio.

Međutim, zamjenik poljskog ministra vanjskih poslova Szymon Szynkowski vel Sek želio bi 'nedvosmislena objašnjenja'.

Nešto ranije poljski predsjednik Andrzej Duda postavio je pitanje sudjelovanja na dvodnevnom summitu u Jeruzalemu koji bi u utorak trebao okupiti predstavnike četiriju država Višegadske skupine: Poljsku, Mađarsku, Slovačku i Češku.

Ako je istina da je Netanyahu to izgovorio Izrael nije pravo mjesto za sastanak četiri srednjoeuropske zemlje, ocijenio je Duda.

Netanyahu želi iskoristiti Višegradsku skupinu kao protutežu zapadnoj Europskoj uniji koja kritizira izraelsku politiku prema Palestincima, posebice širenje židovskih kolonija na okupiranoj Zapadnoj obali.