Tko je američka Židovka koja na tečnom hrvatskom govori kako je Stepinac spašavao Židove

Šezdeset i jednu godinu otkako je kao jednogodišnjakinja s obitelji zbog progona Židova napustila Sarajevo, u to vrijeme u sastavu NDH, Esther Gitman vratila se na 'mjesto zločina'. No ne kako bi kao povjesničarka kopala po zvjerstvima kojima je bio izložen njezin narod, već kako bi našla svijetle primjere onih ljudi koji su u tim olovnim vremenima spašavali Židove riskirajući vlastite živote. Među njima i hrvatskog blaženika Alojzija Stepinca. Na pragu 80. godine, Gitman je Redom kneza Branimira s ogrlicom odlikovala Kolinda Grabar Kitarović

Rođena je 1939. Sarajevu. Osnutkom NDH, njezina je obitelj bila prisiljena izbjeći i spašavati goli život s obzirom na to da je Sarajevo, kao i cijela BiH, bilo u sastavu novoosnovane države koja je krenula provoditi rasne zakone. Kako bi izbjegli deportaciju u koncentracijski logor, obitelji Esther Gitman pomogli su oni koji nisu bili Židovi, riskirajući time vlastite živote.

Obitelj je živjela u Izraelu, Kanadi, a 1972. dolaze u SAD. Gitman je diplomirala povijest i sociologiju na Carleton Universityju u Ottawi, u Kanadi, i apsolvirala kazneno pravo na Sveučilištu Long Island. Profesionalno se nije bavila istraživanjem Holokausta sve dok kći nije tražila od nje da joj ispriča sve o bijegu iz Sarajeva - to je bio okidač.

Godine 1999., na pragu sedmog desetljeća života, primljena je na doktorat na odsjeku za povijest City Universityja u New Yorku. Namjera joj je bila baviti se španjolskim Židovima od 16. do 18. stoljeća. No kada je aplicirala za prestižnu Fulbrightovu stipendiju, kako je svojedobno opisala za Večernji list, iznenadivši samu sebe izabrala je temu: spašavanje Židova u NDH tijekom Drugog svjetskog rata.