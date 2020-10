Đikić: Ovo jedan od najopasnijih virusa u zadnjih 100 godina; Lauc: Ovaj tjedan ćemo vjerojatno ići preko 3000, ali sigurno nećemo doći na 10 tisuća dnevno

Gosti emisije Izvan okvira N1 televizije su znanstvenik Ivan Đikić te znanstvenik i član Vladinog znanstvenog savjeta Gordan Lauc. Kontrolira li Hrvatska epidemiju, donose li se epidemiološke mjere na temelju transparentnih informacija i je li zdravstveni sustav pripremljen i povezan samo su neke od tema

"Ovaj virus se može kontrolirati s pravilnim mjerama, to smo pokazali na proljeće, a to sad pokazuju i neke druge zemlje. Potrebaje oprez i pravilno testiranje. Ovaj virus nije samo zdravstveni problem, to je virus koji ulazi u društvo, u sve pore, od radnika, socijalnih službi i zdravstva i zato je opasan", rekao je Đikić.

Kontrolira li Hrvatska virus?

"Želio bih samo reći da bih rado rekao da kontroliramo virus, ali brojevi su važni i govore nam da moramo biti izrazito oprezni. Još se nismo dovoljno probudili što se tiče potrebnih mjera", rekao je Đikić.

"U ovom trenutku nitko u Europi i na zapadu ne kontrolira širenje virusa, on se širi sve brže u najvećem dijelu Europe. Ali ta brzina širenja nije povezana sa strogošću mjera u pojedinim zemljama. Ovaj virus je moguće suzbiti ovakvim mjerama u ranijim fazama pandemije. Nažalost, mi to više ne možemo, nitko u Europi to ne može napraviti i sad moramo pokušati usporiti brzinu širenja. No, većinu ljudi koju zarazi ovaj virus neće ubiti i većina neće biti hospitalizirana. Razloga za osobnu paniku nema, ali moramo se potruditi da smanjimo broj zaraženih, ali i ovaj broj koji imamo će toliko opteretiti zdravstveni sustav da će ljudi biti ugroženi i zbog nekih banalnih problema koje bi medicina inače vrlo lako riješila", rekao je Lauc te dodao: "Mi ćemo sigurno prijeći brojku od 30 mrtvih dnevno za par tjedana".