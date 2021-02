Đikić: Moramo biti oprezni, za 6 do 14 tjedana ćemo znati jesu li nam ušli novi sojevi koronavirusa

Znanstvenik Ivan Đikić sa Sveučilišta Goethe u Frankfurtu u emisiji Izvan okvira govorio je o novim varijantama koronavirusa. Đikić je komentirao možemo li očekivati da će trenutno dostupna cjepiva biti učinkovita protiv novih varijanti koronavirusa.

Hrvatskoj trenutno vlada optimizam jer broj novooboljelih opada, no Đikić upozorava da treba biti oprezan.

“Mi smo puno ispred virusa što se tiče znanja . Kod glavnih cjepiva rezultati su pozitivni. Kod nekih cjepiva su manje pozitivna, pogotovo na sojeve iz JAR -a. Ono što je najveća opasnost trenutno je uvođenje tih sojeva na teritorij jedne zemlje i miješanje unutar populacije. To se danas događa u Americi i zato je SAD izrazito zabrinuta. U toj situaciji virusi se počinju miješati, može doći do ubrzane evolucije i stvaranja potpuno novih sojeva”, upozorio je Đikić na N1 televiziji.

“To je jedan ogromni optimizam kad pogledate brojeve koje smo imali u zadnja četiri mjeseca. U devetom mjesecu smo imali ispod stotinu. To je četiri mjeseca gdje ste imali ogromni rast i sada uistinu veliki pad. To je kao Velebit na statistici. Podaci su pozitivni i optimistični, došli smo do odličnih brojeva. Važno je da ti brojevi budu relevantni, točni, da ne budu manjinski, da ubrojimo i testiranja s antigenskim testovima. Nakon toga možemo s optimizmom gledati na ovo što je Hrvatska napravila u zadnja dva mjeseca. Imali smo sreću da smo tad blokirali ulazak novih sojeva i zato nam se ti novi sojevi ne šire”, rekao je Đikić i dodao:

“No, sve nas to drži pod oprezom jer još uvijek ne znamo jesu li nam ušli sojevi u zadnjih tjedan, dva ili tri. To ćemo tek vidjeti za šest do 14 tjedana, ovisno koliko se brzo širi taj novi soj. ”

Nove varijante koronavirusa komentirao je i Goran Tešović iz Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”.



“Nemaju neku jedinstvenu kvalitetu. Ako govorimo o soju koji je prvi puta detektiran u Engleskoj, onda je njegova glavna prednost pred klasičnim brzo širenje. Jedna inficirana osoba može inficirati značajno veći broj osoba u svojoj okolini u odnosu na izvorni soj. To je veliki problem kad gledate koliki postotak populacije mora biti imun da bi spriječio daljnje širenje infekcije”, pojasnio je Tešović.

“Ono što je kod tog soja dobro je da on ne izaziva bolest koja je klinička teža od one koju izaziva uobičajeni soj SARS-CoV-2”, dodao je. Tešović je pojasnio i kako cjepiva djeluju na tzv. britanski soj: “Čini se da cjepiva koja sada koristimo djeluju zaštitno i protiv tog soja''.