Digitalni jaz: Dok se srednja klasa obrazuje virtualno, sinovi i kćeri elite vraćaju se drvenim igračkama

Javne škole u Silicijskoj dolini promiču program iPada za svakog učenika, ali među bogatim IT-jevcima najpopularnija je privatna Waldorfska škola jer obećava povratak prirodi i nastavu uz minimalnu pomoć tehnoloških pomagala. U Americi raste digitalni jaz, ali u obrnutom smjeru: Nekada su računala i pristup internetu imali bogati, a danas se djeca siromaha i roditelja srednje klase obrazuju virtualno, dok se sinovi i kćeri elite Silicijske doline vraćaju drvenim igračkama i luksuzu ljudske interakcije

Predškolski program za 10.000 mališana savezna država Utah organizirala je putem interneta. Kažu da je predškolski program priprema mališana za učenje uz igru i privikavanje na kolektiv, ali šestogodišnji kikići u Utahu čine to online, sami kod kuće, bez druženja s predškolskim vršnjacima, bez živog učitelja, bez knjige, bez olovke i papira. Državi je to jeftinije jer ne troši na učionice, pedagoge, struju i grijanje. Slijedeći primjer uštede Utaha, program javnog predškolskog obrazovanja od ove godine također su pokrenuli Wyoming, Sjeverna i Južna Dakota, Idaho i Montana, uz financijsku podršku saveznih sredstava.

Tehnološke tvrtke vraški se trude prodati javnim obrazovnim ustanovama programe i hardver po principu na svakoga školarca jedno računalo, dokazujući da je to jedini način pripreme novih generacija za IT budućnost. Velike tehnološke tvrtke u Silicijskoj dolini uposlile su tako flotu psihologa i neuroznanstvenika da pronađu način na koji što brže i što dulje prikovati klince, i ne samo njih, uz zaslone.

Povratak učenika prirodi

Ali najbolje plaćeni stručnjaci tih istih IT tvrtki drukčije vide obrazovanje vlastite djece. Po logici stvari u Silicijskoj dolini očekujete informatički najbolje opremljene škole na svijetu, naročito privatne, kojima novac nije problem. No dok javna srednja škola Hillview Middle School reklamira svoj 'iPad program 1:1', među IT-jevcima je trenutačno najpopularnija privatna Waldorfska osnovna škola, koja nudi povratak učenika prirodi, nastavu gotovo bez tehnoloških pomagala i kvalitetne, dobro plaćene nastavnike u prvom planu. Štoviše, najbogatiji za svoju djecu traže odnos učenika i nastavnika 1:1, kao da su prinčevi na dvoru posljednjeg kineskog cara.

Tako je došlo do paradoksa: dok djeca superimućnih roditelja odrastaju provodeći što manje vremena uz računala, tablete i pametne telefone, na društvenim mrežama i uz računalne igrice, siromašna djeca više odrastaju uz njih. To potvrđuje istraživanje Common Sense Medija, neprofitne web stranice za istraživanje prikladnosti dječjih online sadržaja: djeca siromašnih roditelja provode osam sati i sedam minuta dnevno uz online zabavu, dok djeca roditelja s visokim primanjima to čine pet sati i 42 minute. Dvije studije također svjedoče o tome da su bijela djeca znatno manje izložena zaslonima od djece Afroamerikanaca i Latinoamerikanaca.