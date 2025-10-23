Deseci tisuća Mađara protiv Orbana. On im poručio: Nećemo umirati za Ukrajinu

Magyar je optužio Orbana da se dodvorava ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Godine 1989. aktualni premijer bio je perspektivan političar koji se protivio jednostranačkoj državi, rekao je.

Prosvjed se događa na nacionalni praznik, kada Mađari obilježavaju obljetnicu antistaljinističkog ustanka iz 1956. godine, čime je Magyar t akođer započeo izbornu kampanju svoje stranke.

Prema anketama, Magyar , predsjednik liberalno-konzervativne stranke Tisza, ima velike šanse za pobjedu na parlamentarnim izborima u travnju iduće godine protiv desničarskog populističkog premijera Viktora Orbana.

"Danas je Orban najvjerniji saveznik Kremlja i želi obnoviti sustav koji je nekoć osudio", rekao je Magyar.

Nekoliko osoba u gomili pjevalo je "Rusi, idite kući", izvijestio je novinar dpa.

Orban je također jutros pozvao na demonstracije ispred zgrade parlamenta povodom nacionalnog praznika, proglasivši ih "maršem mira".

U svom govoru, Orban je ponovio svoju kritiku pomoći Europske unije Ukrajini, te optužio svog protivnika da podržava politiku Bruxellesa u tom pogledu.

Magyar bi Mađarsku vodio u rat, naglasio je Orban, koji je više puta pokušao blokirati sankcije protiv Rusije na razini Europske unije.

"Nećemo umirati za Ukrajinu! Nećemo slati svoju djecu u klaonicu po nalogu Bruxellesa", objavio je Orban na Facebooku.