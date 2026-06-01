Demokrat ismijao Trumpa: 'Sad znamo zašto nije uspio otvoriti Hormuški tjesnac'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države u posljednja tri mjeseca uglavnom poštedjele iranske oružane snage, čime je doveo u pitanje svoje ranije tvrdnje o razmjerima američkih vojnih uspjeha u sukobu s Iranom

Trump je to rekao u intervjuu emitiranom u subotu na Fox Newsu, u razgovoru sa svojom snahom Larom Trump. Rat s Iranom ušao je u četvrti mjesec unatoč krhkom primirju koje bi moglo biti produljeno za još 60 dana. Sukob za koji su Trump i njegovi suradnici mjesecima tvrdili da će završiti za nekoliko dana pretvorio se u dugotrajnu krizu. SAD pritom nije uspio ostvariti jedan od ključnih ciljeva: osigurati slobodan prolaz kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz energenata. Pregovori se nastavljaju, no dvije strane i dalje su daleko od dogovora o budućnosti iranskog nuklearnog programa, prenosi Independent.

Trump: Vojsku smo uglavnom ostavili na miru U intervjuu je Trump ponovno govorio o američkoj vojnoj operaciji, ali je pritom iznio tvrdnje koje se razlikuju od njegovih ranijih izjava o navodnom uništenju iranskih vojnih kapaciteta. Nakon što je ustvrdio da su iranska mornarica i ratno zrakoplovstvo 'potpuno nestali', rekao je da je ostatak vojske uglavnom pošteđen. 'Njihovu vojsku uglavnom smo ostavili na miru jer smatramo da je donekle umjerena. Zapravo smo je poštedjeli. Mnogi bi se iznenadili kad bi to čuli', rekao je Trump. Dodao je da je takav pristup bio nužan kako Iran ne bi završio u kaosu kakav je, prema njegovim riječima, pogodio Irak nakon američke invazije 2003. godine. Nekoliko minuta poslije: 'Iran više nema vojsku' No samo nekoliko minuta kasnije, u istom intervjuu, Trump je iznio potpuno drukčiju ocjenu. 'Iran je u vrlo lošoj poziciji. Oni više nemaju vojsku. Sve što im je ostalo jesu prazne priče i lažni mediji', izjavio je. Suprotstavljene tvrdnje odmah su izazvale rasprave. Dio Trumpovih pristaša pokušao ih je objasniti kao lapsus, tvrdeći da je predsjednik mislio na Iransku revolucionarnu gardu (IRGC), a ne na cjelokupne oružane snage. Međutim on u intervjuu nije spomenuo Revolucionarnu gardu.