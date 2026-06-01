ŽESTOKA FRONTA

Nevrijeme paraliziralo Austriju: Munja udarila u toranj dvorca, promet je u kaosu

M.Č.

01.06.2026 u 13:26

Munja pogodila toranj dvorca u Austriji Izvor: Društvene mreže / Autor: Feuerwehr Waidhofen/Thaya
Olujno nevrijeme, obilna kiša i brojni udari munja u nedjelju su paralizirali velike dijelove Austrije. Snažan grmljavinski sustav stigao je iz Njemačke i za sobom ostavio znatnu štetu. Samo u Gornjoj Austriji zabilježeno je oko tisuću intervencija vatrogasaca i drugih žurnih službi.

Od Gornje Austrije do Gradišća (Burgenlanda) olujna fronta rušila je stabla, blokirala prometnice i zaustavljala željeznički promet. U Ennsu su izmjereni udari vjetra do 115 kilometara na sat, a pojedine osobe morale su biti spašavane iz rijeka i jezera, javlja Krone.at.

Jedan od najupečatljivijih događaja zbio se u Dobersbergu u Donjoj Austriji, gdje je oko 16 sati munja pogodila toranj dvorca i izazvala požar. Na teren je izašlo više vatrogasnih postrojbi, a nakon sat i pol intervencije situacija je stavljena pod kontrolu.

U Donjoj Austriji zabilježeno je oko 140 intervencija, a najteže su pogođene regije Waldviertel i Mostviertel. Na cesti B5 kod Pfaffenschlaga stablo je palo na automobil kojim je upravljala žena koja je prošla s lakšim ozljedama.

Posebno burno bilo je u Ernsthofenu u okrugu Amstetten, gdje su službe u samo 20 minuta zaprimile stotine poziva građana. U okrugu Scheibbs obilna kiša pokrenula je odron blata, dok je u Sankt Valentinu stablo palo na željezničku kontaktnu mrežu, izazvalo požar i zaustavilo vlak.

Nevrijeme nije zaobišlo ni Tirol. U Kitzbühelu je tijekom oluje 68-godišnju ženu u glavu pogodila odlomljena grana. Unatoč ozljedi sama je pozvala pomoć te je prevezena u bolnicu u Sankt Johannu u Tirolu.

U Štajerskoj su jaka kiša i snažni udari vjetra također izazvali brojne intervencije. Na području Wilden Berga kod Mauterna spašeno je 387 posjetitelja, dok je Knittelfeld ponovno pogođen nevremenom nakon oluja dan ranije.

Napeto je bilo i na salzburškim jezerima. Spašavatelji su izvlačili plovila na nekoliko jezera, a jedna je jedrilica djelomično potonula na Fuschlseeu. Nekoliko osoba koje su se bavile vodenim sportovima privremeno se vodilo kao nestalo, no nakon oluje pronađene su neozlijeđene.

U Vorarlbergu je udar munje izazvao nestanak električne energije pa je bez struje privremeno ostalo oko 590 kućanstava. Meteorolog Nikolas Zimmermann istaknuo je da je tijekom svibnja u Austriji zabilježeno oko 150.000 udara munje, oko 20 posto više od prosjeka posljednjih 15 godina.

