Darko Milinović pao s motora pri brzini od 200 km/h

Ličko-senjski župan i član Predsjedništva HDZ-a Darko Milinović doživio je prometnu nesreću kada je na Grobniku jureći svojim Suzukijem GSXR 1000. izletio s trkaće staze. Milinoviću je proklizao kotač kada je nagnut u zavoju dodao gas pri brzini od 190-200 kilometara na sat.

'Spasilo me to što sam u dobroj fizičkoj kondiciji i što sam izvježbani motorist. Osim što mi je operirano zapešće i što mi je ugrađena pločica imam možda dvije modrice na tijelu. Kada sam nakon 150 metara kotrljanja stao, bilo me strah ustati jer sam mislio da imam ozbiljnije lomove. Ali kada sam ustao jedva me i zapešće boljelo, ali pokazalo se da je kost slomljena, pa sam odmah operiran', ispričao je Milinović koji se sad kod kuće oporavlja za Večernji.hr.

Nada se da će već za tri tjedna, koliko traje oporavak, ponovno biti na motoru.