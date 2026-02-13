'arktički stražar'

Danska će osigurati četiri svoja borbena aviona za misiju NATO-a

I.H./Hina

13.02.2026 u 10:41

Borbeni zrakoplovi - ilustracija
Borbeni zrakoplovi - ilustracija Izvor: EPA / Autor: STEPHANIE LECOCQ
Danska će osigurati četiri borbena mlazna zrakoplova F-35 za misiju NATO-a "Arktički stražar", kazao je danski ministar obrane Troels Lund Poulsen u petak

NATO je u srijedu objavio da je pokrenuo misiju radi jačanja svoje prisutnosti na Arktiku, u sklopu napora da se smanje napetosti unutar saveza prouzročene željom američkog predsjednika Donalda Trumpa da od Danske preuzme kontrolu nad Grenlandom.

"Naš doprinos (u vidu borbenih zrakoplova) F-35 jača ukupnu prisutnost u regiji i naglašava ulogu Danske kao aktivne saveznice na Arktiku i u sjevernom Atlantiku", kazao je Poulsen u priopćenju. Ministar je novinarima uoči Sigurnosne konferencije u Muenchenu rekao da očekuje da će Sjedinjene Američke Države također doprinijeti misiji NATO-a.

NATO je počeo planirati misiju nakon sastanka Trumpa i glavnog tajnika saveza Marka Ruttea prošli mjesec u Davosu. Trump je nakon toga sastanka povukao prijetnje carinama europskim zemljama i isključio uporabu sile za preuzimanje kontrole nad Grenlandom.

Rutte i Trump su se u Davosu složili da bi NATO trebao preuzeti veću odgovornost na Arktiku, s obzirom na ruske i kineske ambicije u tom području

