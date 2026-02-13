Danska će osigurati četiri svoja borbena aviona za misiju NATO-a

NATO je u srijedu objavio da je pokrenuo misiju radi jačanja svoje prisutnosti na Arktiku , u sklopu napora da se smanje napetosti unutar saveza prouzročene željom američkog predsjednika Donalda Trumpa da od Danske preuzme kontrolu nad Grenlandom.

"Naš doprinos (u vidu borbenih zrakoplova) F-35 jača ukupnu prisutnost u regiji i naglašava ulogu Danske kao aktivne saveznice na Arktiku i u sjevernom Atlantiku", kazao je Poulsen u priopćenju. Ministar je novinarima uoči Sigurnosne konferencije u Muenchenu rekao da očekuje da će Sjedinjene Američke Države također doprinijeti misiji NATO-a.

NATO je počeo planirati misiju nakon sastanka Trumpa i glavnog tajnika saveza Marka Ruttea prošli mjesec u Davosu. Trump je nakon toga sastanka povukao prijetnje carinama europskim zemljama i isključio uporabu sile za preuzimanje kontrole nad Grenlandom.

Rutte i Trump su se u Davosu složili da bi NATO trebao preuzeti veću odgovornost na Arktiku, s obzirom na ruske i kineske ambicije u tom području